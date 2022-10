Bei ihrer Ankunft am Hof des Görtschitztaler Bauern Helmut hatte Kandidatin Petra eine Holzgabel als Geschenk mit - um "ihren Bauern aufzugabeln". Das dürfte der 41 Jahre alten Kärntnerin auch gelungen sein. Gleich zu Beginn der ATV "Bauer sucht Frau"-Sendung am Mittwochabend teilte er den zwei verbliebenen Kandidatinnen seine Entscheidung mit - und diese fiel auf Petra. Mitbewerberin Pamela nahm es gelassen: "Es ist OK für mich, ich wünsche euch alles Gute. Schade, dass es auch diesmal nicht geklappt hat, aber man kann nichts erzwingen."