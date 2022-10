Sparmaßnahmen, die angesichts der Energiekrise und Teuerungswelle unvermeidlich sind, treffen – wie bereits mehrfach berichtet – auch den Bildungsbereich. So kann etwa durch die Absenkung der Temperatur um ein Grad in Innenräumen laut Oliver Vitouch, Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, gegenüber Kärnten heute "bis zu sechs Prozent Heizenergie eingespart werden". Seit Semesterbeginn werden die Innentemperatur an der Uni nur noch bis 19 Grad beheizt.