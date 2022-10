In 1053 Betrieben in Kärnten werden insgesamt 6226 Ziegen gehalten. Seit 2008 ist der Hof von Gotthard und Petra Ebner in Werschling einer davon. "Ich habe 2008 den Betrieb von meinen Eltern übernommen und musste mich der Frage stellen: Wie mache ich weiter? Und ich bin dann auf die Ziegenhaltung gestoßen", erklärt Ebner. 14 Jahre später tummeln sich auf dem Hof des Himmelbergers zwischen 90 und 100 Ziegen - genauer gesagt handelt es sich um Toggenburger Ziegen, eine Rasse aus der Schweiz.

Besonders geschätzt wird die gute Milchqualität der Toggenburger Ziege. "Wir verkaufen die Milch. Meine Frau produziert auch Frischkäse und Topfen. Verkauft wird ab Hof, bei der Kaslab'n Nockberge, am Bauernmarkt in Himmelberg, der Kärntnerei und in einigen Selbstbedienungshütten. Im Herbst erzeugt Ebner auch Trockenwürste und zu Ostern gibt es Kitzfleisch.

Neben den Ziegen findet man auf Ebners Hof acht Kühe. Von Herbst bis Jänner wird mit Kuhmilch gearbeitet. "In dieser Zeit sind unser Ziegen trächtig. Im Jänner kitzen sie." Seit 1986 setzt der Betrieb auf Bio. Ebenfalls werden Dinkel und Roggen angebaut. "Wir sind quasi Eigenversorger. Die Arbeit geht uns nicht aus. Aber die ganze Familie hilft mit", erklärt der siebenfache Vater, der seinen Ausgleich in der Musik findet. Ebner ist Mitglied der Band "Die Himmelberger".

Am Hof hilft die ganze Familie mit © Schusser

Tag des Schafes und der Ziege

Seit dem vergangenen Jahr ist Ebner auch im Organisationsteam vom "Tag des Schafes und der Ziege", der heuer am Samstag, 15. Oktober, in der Versteigerungshalle in Feldkirchen in Zusammenarbeit mit dem Schaf- und Ziegenzuchtverband Kärnten stattfindet. "Der Hauptorganisator Marius Treffner hat mich ins Boot geholt. Die Veranstaltung war im letzten Jahr schon ein voller Erfolg - und sie dient dem guten Zweck." Der Reinerlös wird der Kinderkrebshilfe gespendet, "mit der Veranstaltung wird kein Profit gemacht. Alles wird weitergegeben", erklärt Initiator Marius Treffner.

Gotthard Ebner und Marius Treffner (rechts) laden gemeinsam mit dem Schaf- und Ziegenzuchtverband zum Tag des Schafes und der Ziege © KK/Treffner

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. "Bis zum 15. Oktober liegt noch viel Arbeit vor uns. Es ist zwar stressig, aber das schaffen wir schon." Den zahlenmäßigen Anstieg von Ziegenhaltern, den es im Land gibt, empfindet Ebner als positiv. "Der große Nutzen der Tiere ist in Vergessenheit geraten. Mittlerweile erkennen die Leute auch wieder den Wert und die Nachfrage steigt."

