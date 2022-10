Noch dieses Jahr sollen die massiven Schäden, die das verheerende Unwetter am 29. Juni an der Gerlitzenstraße von Treffen bis zur Kanzelhöhe verursacht hat, behoben werden. Die Sanierungsarbeiten laufen auf Hochtouren und führen auch zu Verkehrsbehinderungen. So besteht von 4. bis 31. Oktober von Montag bis Freitag ein temporäres Fahrverbot für Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen in beiden Richtungen. Und zwar von 7 bis 8.30 Uhr, von 8.50 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 18.15 Uhr (ausgenommen sind Baustellenverkehr, Einsatzkräfte und Anrainer bis zum Baustellenbereich). Samstags und sonntags ist die Straße für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ganztägig freigegeben.

Ein absolutes Fahrverbot gilt in der gesamten Zeit hingegen für Fahrzeuge über 3.5 Tonnen Gesamtgewicht (ausgenommen Baustellenverkehr), Fahrräder und Motorräder.

Weiters wird darauf hingewiesen, dass es zwischen 12. und 21. vier Tage geben wird, an denen es in beiden Richtungen ein generelles Fahrverbot zwischen 8 und 17 Uhr geben wird. Die genauen Termine werden rechtzeitig auf der Website (www.treffen.at) veröffentlicht und vor Ort angeschlagen.