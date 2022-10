Die Nachricht kam per Mail: Vergangenen Freitag um 14.50 Uhr erhielten die Stadt- und Bezirkspolizeikommandanten in Kärnten Post von der Landespolizeidirektion. Die rekrutierte im Auftrag des Innenministeriums (BMI) Personal. Bis Montag mussten die Namen von acht Kärntner Polizisten genannt werden, die im Burgenland eingesetzt werden. Betroffen sind alle Bezirke, mit Ausnahme von Feldkirchen. Und schon am Dienstag rückten die Kärntner auf der Polizeiinspektion Kittsee an, um ihren Einsatz an der Grenze zur Slowakei zu beginnen.