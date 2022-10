Der Herr des Biosphärenparks Nockberge

"Seine" Nockberge waren Hauptdarsteller am 7. Oktober, als das "Heimatleuchten" von ServusTV über die Bildschirme der Nation flimmerte. Dietmar Rossmann, selbst Landwirt in Ebene Reichenau, leitet den Biosphärenpark Nockberge. Der Bauernhof von Familie Rossmann ist bereits seit fünf Generationen in Familienbesitz und soll es auch weiterhin bleiben. Neben Alm- und Waldflächen werden rund 15 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet und rund 15 Rinder gehalten. Familie Rossmann ist es wichtig, dass die Tiere unter den besten Bedingungen leben und nur das beste Futter bekommen. Unter anderem verbringen die Rinder deshalb drei Monate auf der eigenen Alm, der "Grögerle Nock".

Dietmar Rossmann © KK

Züchter mit Herz und Seele

Vor einem Jahr fand am Versteigerungsgelände in Feldkichen der erste "internationale Tag des Schafes und der Ziege" statt. Initiator war der Kärntner Brillenschaftzüchter Marius Treffner aus Feldkirchen. Der Tag war so ein großer Erfolg, dass am Samstag, 15. Oktober, die zweite Auflage in Feldkirchen über die Bühne geht. "Gemeinsam mit dem Schaf- und Ziegenzuchtverband veranstalten wir das Event. Das Schaf ist ein vielfältiges Tier mit großem Nutzen und mir gefällt es solch eine Veranstaltung für den kleinen Wiederkäuer zu organisieren", sagt Treffner. Der komplette Reinerlös der Veranstaltung wird an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. "Wir wollen keinen Profit aus der Veranstaltung rausholen." Die Zucht ist für Treffner ein Ausgleich zu seinem Beruf. Im Feber 2022 hatte eines seiner Schafe auch eine Vierlingsgeburt, was laut dem Schaf- und Ziegenzuchtverband nur alle fünf Jahre in Österreich vorkommt.

Marius Treffner lädt am 15. Oktober zum "Tag des Schafes und der Ziege" © Grimschitz

"Bluesbreaker" geht in Musikerpension

Er ist ein Fixstarter bei Veranstaltungen im Feldkirchner Stadtsaal - heuer dürfte er allerdings zum letzten Mal dort auftreten. Ossi Huber, gebürtiger Feldkirchner, wird nämlich die Musikerpension antreten. Huber steht seit seiner Jugend als Musiker auf den Bühnen der Welt, unter anderem war er bei den legendären "Bluesbreakern" und deren China-Tour mit dabei. Mit "Sterz" tourte er durch Südafrika. Huber, der jetzt in Klagenfurt lebt, hat seinen Auftritt im Feldkirchner Stadtsaal am 3. Dezember.