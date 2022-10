Die größte Feier anlässlich des Gedenkens an die Kärntner Volksabstimmung wird am 10. Oktober in St. Veit über die Bühne gehen. "Heuer wird diese Veranstaltung nämlich gemeinsam mit den Gemeinden St. Veit, Liebenfels, St. Georgen, Frauenstein und Mölbling durchgeführt", sagt Gerhard Herbst, Obmann des St. Veiter Abwehrkämpferbundes. Die Organisation obliegt der Stadtgemeinde St. Veit und dem Abwehrkämpferbund. Für einen würdigen und festlichen Rahmen werden die Bürgerliche Trabantengarde St. Veit, die Frauen im Bürgerkleid, die Goldhaubenfrauen, der Kameradschaftsbund, die Landjugend, die Volksschule und die FF St. Veit sorgen.

Die weiteren Gedenkfeiern in der Region: