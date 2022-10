Ein Vierteljahrhundert – so lange verschenkt Dagmar Preiml aus Feldkirchen Freude und bringt Kinderaugen in Osteuropa zum Leuchten. Preiml unterstützt nämlich seit 25 Jahren die Spendenaktion "Weihnachten im Schuhkarton". Bei der Aktion füllt man einen Schuhkarton mit kindgerechten Geschenken, wie Kleidung, Spielzeug, Süßigkeiten, Schulsachen oder Hygieneartikeln und spendet ihn an Kinder aus armen Familien.

Spenden kann man ab sofort. Jedoch gibt es jedes Jahr eine ganz spezielle Spendenwoche, in der die Päckchen empfangen werden. In diesem Jahr findet die Spendenwoche von 7. bis 14. November statt. Wichtig ist, dass die Sachspenden zolltauglich, kindgerecht und nicht zerbrechlich sind.

Im Bezirk Feldkirchen gibt es in diesem Jahr fünf Abgabestellen, bei denen man seinen Karton vorbeibringen kann. "Spenden kann man direkt bei mir, im Friseurgeschäft Hairlounge von Marica Bilandzija, in der Kita 'Ich bin ich' in Feldkirchen, in Bodensdorf bei Doreen Schön und in der Kanzlei 'Pro-Real Immobilien'", erklärt Preiml.

Freiwillige, die die Aktion "nicht nur" mit einem Päckchen unterstützen möchten, werden ebenfalls gebraucht. "Wir sind immer auf der Suche nach Verstärkung. Wenn jemand eine Abgabestelle betreuen möchte, kann er sich jederzeit bei uns melden."

Der Krieg in der Ukraine spielt bei der Aktion auch eine Rolle. "Die Mitarbeiter in Osteuropa haben natürlich sofort ihre Hilfe angeboten. Viele Transporte von Hilfsgütern in das Kriegsgebiet und die Koordination dafür lief über die Aktion 'Weihnachten im Schuhkarton'", sagt Preiml. Die Ukraine wird auch ein Land sein, in das die gesammelten Päckchen verschickt werden. Die Kartons gehen zum Beispiel aber auch an Kinder in Weißrussland, Moldawien, Polen, Georgien, Rumänien, Lettland, Litauen.

Mitstreiter sind willkommen

Trotz der hohen Inflation und der steigenden Kosten hofft man in Feldkirchen auf viele Spenden: "Wir würden uns freuen, wenn die Leute trotzdem ein Kind beschenken würden." Die Aktion kann auch mit Sponsoring oder einer Geldspende unterstützt werden.