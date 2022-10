Die 34 Kilometer lange Nockalmstraße ist eine der abwechslungsreichsten Alpenstraßen Österreichs. Mit 52 Kehren schlängelt sich die Panoramastraße zwischen den sogenannten „Nock’n“, den runden und grünen Gipfeln der Nockberge, auf und ab. Geniale Geschichten und einmalige Einblicke gibt es hier zuhauf, Conny Bürgler will jede einzelne ergründen.

Ein Landwirt und sein Biosphärenpark

Die Reise startet in der Gemeinde Ebene Reichenau. Der Name stammt daher, dass ein sumpfiges und waldiges Talgebiet gerodet und trockengelegt wurde. Im Zuge dieser Trockenlegung erkannte man, dass der Boden der Au fruchtbar und reich an Flora und Fauna ist – die Reichenau war geboren. Genauso vielfältig wie die Natur sind hier auch die ursprünglichen Menschen, die den Zusammenhalt in der Gemeinschaft pflegen. Dietmar Rossmann ist das beste Beispiel dafür. Er ist selbst Landwirt in Ebene Reichenau und leitet den Biosphärenpark Nockberge. Der Bauernhof von Familie Rossmann ist bereits seit fünf Generationen in Familienbesitz und soll es auch weiterhin bleiben. Neben Alm- und Waldflächen werden rund 15 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet und rund 15 Rinder gehalten. Familie Rossmann ist es wichtig, dass die Tiere unter den besten Bedingungen leben und nur das beste Futter bekommen. Unter anderem verbringen die Rinder deshalb drei Monate auf der eigenen Alm, der „Grögerle Nock“.

© Brigitte Erhart

Ein ganzes Leben auf der Alm

Ein paar „Reidn“ oberhalb von Reichenau werkt Adelheid Dullnig auf der Heiligenbachhütte. Sie ist eine der ältesten Sennerinnen auf der Nockalm und bewirtschaftet die Hütte schon seit ihrer Jugend. Dieses Jahr mit Unterstützung: Enkel Simon ist 22 Jahre und möchte in die Fußstapfen seiner Großmutter treten. Er nimmt sich deshalb von seinem Brotberuf Tischler frei und zieht den ersten Sommer lang komplett auf die stromlose Alm – zusammen mit seiner Oma Adelheid und zehn Kühen. Er ist ein feinfühliger Mensch, der sich in der Freizeit mit den Sagen und alten Geschichten der Nockberge auseinandersetzt. Und: er liebt es, abends die Steirische Harmonika zu spielen.

Wo schon Cleopatra nicht widerstehen konnte

Die Speick-Pflanze ist nicht nur eine botanische Rarität, sie hat auch eine, im buchstäblichen Sinne, faszinierende Wirkungsgeschichte – über viele Jahrhunderte hinweg geschätzt und geradezu verehrt. Und: nicht jeder darf sie ernten. Hans-Peter Huber ist einer von nur zwei Bauern, der zur Speick Ernte berechtigt ist. „Ich bin in unserer Familie die zweite Generation. Mit 21 habe ich vor ca. zehn Jahren die verantwortungsvolle Ernte von meinem Vater übernommen“, erzählt Hans-Peter. Er bewirtschaftet mit seiner Familie einen Bergbauernhof auf 1.600 Metern Seehöhe im Ortsteil Saureggen der Gemeinde Reichenau. Sogar die große ägyptische Königin Cleopatra pflegte ihre legendäre zarte Haut mit Speick. Der Handel mit dem Kärntner Naturprodukt florierte bis in den Orient viele Jahrhunderte lang, bis der Naturschutz im Jahre 1936 denselben unterband. Heute ist allein die Firma Speick mit Sitz bei Stuttgart ermächtigt, die Kärntner Speick Wurzeln zu verarbeiten – und Hans-Peter ist der Lieferant dazu.

© Daniel Götzhaber

Aber das ist noch nicht alles - quasi über Nacht wurde Hans-Peter zudem zum Regisseur und Drehbuchautor. So lange hat es nämlich gedauert, in einer schlaflosen Nacht das Drehbuch für seinen ersten Film niederzuschreiben. Da die Reichenauer „FaschinXnarren“ coronabedingt zwei Jahre nicht auftreten durften, entschied die Gilde kurzerhand, alternativ einen Film zu drehen. „Nockalmkrimi – lei noch a Mord“ heißt der 60-minütige Krimi, der seit dem 6. Mai in den heimischen Kinos läuft. Huber hat den Film gemeinsam mit dem befreundeten Fotografen Christoph Rossmann gedreht – beide ohne Vorkenntnisse im filmischen Bereich!

Heilende Bäder

Sowie der charakteristische Ruf „Bååådn!“ seit Jahrhunderten ertönt, wenn zum heißen Bad gerufen wird, so hat sich auch der Badebetrieb im Karlbad in den letzten 200 Jahren nicht geändert. Dieser Tradition gemäß führt die Familie Aschbacher (seit 1845) in 9. Generation das „Karl“ nach der Art ihrer Vorfahren. Das Wasser der unter dem Haus entspringenden Karlquelle wird in Holzrinnen durch die Baderäume zu den 14 Trögen geleitet. Die vom Karlbach mitgeführten Konglomeratsteine werden allmorgendlich ab 5 Uhr früh in der Glut von Lärchenscheitern (der „Gromatn“ – der Aufbau des Scheiterhaufens ist ein gut gehütetes Geheimnis) auf bis zu 1.000 Grad erhitzt. Mit der Heugabel werden die glühenden Brocken dann in sogenannte „Zirbenschwingen“ befördert, zu den Wannen getragen und anschließend ins Quellwasser geworfen. Während die Steine das Wasser auf ca. 40 Grad erhitzen, löst dieses wertvolle Mineralstoffe aus dem Gestein und erlangt somit seine Wirkung.

Motor der Johanniter

Außerdem besucht Conny Bürgler Christiane Rusterholz, die als Initiatorin, Motor und Bindeglied der Johanniter Unfallhilfe gilt, nachdem sie im Jahr 1983 auf Betreiben von Ehrenamtlichen die Johanniter Rettungsstation Patergassen in der Form eines Vereins errichtet, um die Versorgung in Notfällen in Ebene Reichenau zu gewährleisten. Unterstützt wird sie dabei von Alexander Brossegger, der seine Laufbahn bei der Johanniter Jugendgruppe begann, anschließend seinen Zivildienst bei den Johannitern absolvierte und nun hauptberuflich als Rettungssanitäter in Patergassen arbeitet, sowie Yvonne Maier, die die Krankenschwesternschule besuchte und heute ehrenamtliche Unfallhelferin in ihrer Heimatgemeinde ist, wo sie im Sommer die Ersthelferinnen und Ersthelfer von Morgen ausbildet. An morgen denkt auch die Landjugend Reichenau, wenn es um die Erhaltung des lokalen Dialektes geht, haben sie doch in ihrer Dialektfibel „Schnottan wia sebn“ mit einer Auflage von 400 Stück und 60 Seiten je Ausgabe die bekanntesten und weniger bekannten Dialekt-Ausdrücke in viermonatiger Arbeit zusammengetragen.