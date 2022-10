In der Zeit zwischen Freitag, 13.50 Uhr, und Samstag, 2.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über eine offenstehende Terrassentür im ersten Stock in ein Mehrparteienwohnhaus in Feldkirchen ein. Sie brachen insgesamt fünf Wohnungen auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Aus drei der Wohnungen wurden Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Fahndung nach den Unbekannten läuft.