Ein Forstunfall hat sich Freitagvormittag in Elbling, Gemeinde Feldkirchen, ereignet. Ein 52-jähriger Mann aus Feldkirchen war um 10.30 Uhr mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Steilhang beschäftigt. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte er rund 20 Meter im Steilhang ab und blieb schließlich verletzt an einem Baum hängen.

Nach kurzer Bewusstlosigkeit konnte der 52-Jährige laut Polizeibericht selbständig die Rettungskette in Gang setzen. Er wurde aus dem steilen Gelände geborgen und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.