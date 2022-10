"Ich habe am eigenen Leib Rassismus in der Schule erlebt. Es gab da einen Zeichenlehrer, der mich 'dreckiger Ausländer' und 'Terrorist' nannte", erzählt Nazir Chamajew, Landessprecher der Grünen Jugend Kärnten und gebürtiger Kärntner. Zwei Monate, nachdem die Eltern des Maturanten 2004 mit seinen Geschwistern vor dem Tschetschenien-Krieg erst nach Traiskirchen und dann nach Kärnten geflohen waren, kam der 18-Jährige in Spittal an der Drau zur Welt. "In Sicherheit", wie er sagt.