Endlich kommt es zur Neueröffnung des Landgasthaus Zeilinger in Himmelberg. Der neue Wirt kommt aus den Süden und heißt Emanuele Paoloni. Und es ist ein hochdekorierter Küchenchef. Wie bereits 2018 in Rom, eröffnet er auch hier in Himmelberg ein italienisches Restaurant mit dem Namen "Aqualunae". Der passionierte Meisterkoch und studierte Ökonom verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in weltweit bekannten Restaurants – und hat obendrein Kärntner Wurzeln mütterlicherseits.

Eröffnung am 1. Oktober

Seiner neuen Herausforderung sieht er zuversichtlich entgegen, er setzt auf beste Zutaten und freut sich darauf, seine Gäste mit italienischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Wer mehr über das neue italienische Restaurant und den Wirt erfahren möchte, ist gerne eingeladen, ab 1. Oktober dem Restaurant Aqualunae in Himmelberg einen Besuch abzustatten.

Infos: www.landgasthaus-zeilinger.at