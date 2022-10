Christliche Kraftquellen hat Matthias Kapeller, Leiter der Pressestelle der Diözese Gurk, im Alpen Adria Raum erforscht. Kürzlich ist sein viertes Buch in der Reihe "Kraftquellen" im Hermagoras Verlag erschienen. Unter den 100 sakralen Kostbarkeiten und spirituellen Ausflugszielen in Kärnten werden viele sehenswerte Punkte in Mittelkärnten in diesem Buch vorgestellt.