Sofern das Ergebnis für die Freiheitlichen bei der Landtagswahl 2023 gleich ausfällt wie 2018 und es bei neun Mandaten bliebe, dann wäre doch auch eine Frau in den Männerreihen. Isabella Theuermann, Landesparteisekretärin und Stadträtin in Wolfsberg, würde über die Landesliste einziehen. Die 30-Prozent-Frauenquote, auf die die Blauen stolz sind, ist relativ zu sehen: Weil von den sieben Frauen unter 25 Kandidaten nur eine an wählbarer Stelle ist.