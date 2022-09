Bei einer Hochzeit von Freunden in Villach im November 2019 haben sich Sena Aydoğdu (21) und Alkan Behlivan (21) kennen- und liebengelernt. Am 24. September konnten sie ihre eigene Märchenhochzeit feiern.

500 Gäste, Verwandte aus Wien, Tirol, Deutschland, aber auch Freunde und Kollegen trafen sich im Stadtsaal in Feldkirchen, um die traditionelle türkische Hochzeit steigen zu lassen. "Um 17 Uhr haben wir begonnen. Bei einer türkischen Hochzeit wird sehr viel getanzt, mindestens vier Stunden lang", schmunzelt der Bräutigam. Eine Band aus Salzburg umrahmte die Feier und hat Lieder aus verschiedenen Musikrichtungen gespielt. "Von traditionellen Liedern bis zu modernen Songs war alles dabei."

Am Vorabend der Hochzeit gab es auch eine Henna-Nacht. Dabei wird der Abschied der Braut aus dem Elternhaus gefeiert. "Ungefähr 250 Gäste waren dabei. Eineinhalb Stunden habe ich zuerst allein mit den Frauen gefeiert, dann kamen die Männer dazu. Auch der Bräutigam war dabei", erklärt die Braut.

Die Flitterwochen verbringt das Paar in Antalya © Schusser

Die Henna-Nacht fand im Kulturhaus Rothenthurn statt, da Sena aus Spittal stammt. Das Paar wird seinen gemeinsamen Weg in Feldkirchen beschreiten. Alkan ist Koch und arbeitet im Betrieb seines Vaters im "Stern Kebap und Pizzahaus" in Feldkirchen. Sena arbeitet als Behindertenbetreuerin in Spittal.

Zu den gemeinsamen Hobbys zählen das Radfahren, Essen gehen, sich mit Freunden treffen, Zeit mit der Familie zu verbringen und auch das Reisen.

Für die Flitterwochen geht es natürlich in die Türkei. Von Salzburg fliegen die beiden nach Istanbul und von da aus geht es für eine Woche weiter nach Antalya. "In der Türkei werden wir unsere Verwandten besuchen" sagen die Behlivans.