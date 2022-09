Am 24. September ging der mittlerweile 10. ASVÖ Familiensporttag in der NIMO Arena in Feldkirchen über die Bühne. Mehr als 200 Kinder und ihre Begleitungen konnten an zahlreichen Stationen, betreut von Vereinen aus der Region, verschiedenste Sportarten kennenlernen und ausprobieren.

Die Eröffnung nahmen ASVÖ-Präsident Christoph Schasché, Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner und Gemeinderat Oskar Willegger vor. Nach den Begrüßungsworten und einem Warm-Up mit ASVÖ-Maskottchen "Filu Fuchs" wurde die Anmeldestation von den Kids gestürmt, um sich einen Stationspass und ein T-Shirt sichern. Danach konnten sich die Besucher einen Überblick über die zahlreichen Bewegungsangebote an den 13 Sportstationen verschaffen und diese auch ausprobieren.

Showeinlage Tanzstudio Ina Dörfler © Unterberger

Judo, Fußball, Taekwon-Do, Handball, Showdance, Tischtennis, Basketball, Kinderturnen, Loopyball, Sportstacking, Sportschießen und vieles mehr wurden angeboten. Auch das Rote Kreuz Feldkirchen war heuer wieder dabei, um den Besuchern die Erste Hilfe näherzubringen. Zusätzlich konnten sich die sportbegeisterten Kinder bei einer Hupfburg austoben oder beim Kinderschminken erholen.

Traditioneller Taekwondo Club Feldkirchen © Unterberger

Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch von Ex-Nationalteamspieler Martin Hinteregger. „Hinti“ überzeugte sich vor Ort von den sportbegeisterten Kindern und konnte vielen Besuchern mit seinem Autogramm ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Die Teilnehmer sammelten an jeder Station Stempel, um mit dem vollen Stempelpass schlussendlich an dem Gewinnspiel teilzunehmen.

Gerhard Schreilechner(SV Feldkirchen), Robert Napotnik, Sophie Freithofnig (Gewinnerin des Mountainbikes), Katrin Dorfer (ASVÖ Kärnten), Laura Dorfer (von links) © ASVÖ

Nach einer tollen Showeinlage des ASVÖ Judo Feldkirchen und einer tänzerischen Darbietung vom Tanzstudio Inna Dörfler wurden die Preise verlost. Über den Hauptpreis, ein Mountainbike gesponsert von der Firma Hervis, durfte sich heuer Sophie Freithofnig aus Feldkirchen freuen.