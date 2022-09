0,4 Kilogramm Altspeiseöl sammelt derzeit jeder Kärntner und jede Kärntnerin im Jahr. Das ist laut SPÖ-Umweltlandesrätin Sara Schaar zu wenig. Das Abfallwirtschaftskonzept des Landes sieht vor, diese Quote auf einen Kilogramm pro Einwohner und Jahr zu erhöhen. Gelingen soll dies auch mit einer Kooperation von Spar Kärnten und dem Wiener Start-up-Unternehmen E&P UCO-Recycling (UCP bedeutet Used Cooking Oil also Altspeiseöl). An insgesamt 16 Spar-Standorten in ganz Kärnten können ab sofort Haushaltsmengen an Altspeiseöl abgegeben werden.