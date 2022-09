Über das Vermögen der Metallverarbeitung Horst Eiper GmbH in Himmelberg wurde am Donnerstag laut Alpenländischen Kreditorenverband ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen rund 732.000 Euro.

Es sind 100 Gläubiger und sieben Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Fortführung des Betriebes angestrebt wird und der Abschluss eines Sanierungsplanes beabsichtigt ist.