"Es soll aufgezeigt werden, was wir alles haben", sagt Winzer Nikolaus Trippel und zeigt auf die Hügel rund um sein Weingut, auf dem gerade die Weinlese stattfindet. Dazu rief man die Veranstaltung "Kulinarischer Herbstreigen" ins Leben. Sie ist eine "Schwester" einer Veranstaltung am Millstätter See und findet erstmalig am 2. Oktober statt. Ähnlich ist auch das "Slow Food Fest" in Bad Kleinkirchheim. Durch die Zugehörigkeit Feldkirchens zur Tourismusregion Nockberge wurde die Idee solcher Feste auf den Maltschacher See ausgedehnt. Im Rahmen eines Spaziergangs am Maltschacher See bietet die Familie Trippel regionale Spezialitäten zur Verkostung an - und natürlich auch ihre Weine. Verkostet werden kann auch bei Familie Spieß, die den "Maltschacher Seewirt" betreibt. "So wollen wir herzeigen, was in der Region gemacht wird", sagt Spieß. Bei einem Kulinarikmarkt, der dritten Station des "Herbstreigens" auf der Seeterrasse des "Sonnenresorts Maltschacher See", können Produkte auch erworben werden.