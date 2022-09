„Wir in Feldkirchen nehmen am internationalen Projekt der heurigen ,Earth Night' 2022 teil. Konkret bedeutet das, dass in den Außenbereichen der Gemeinde die Beleuchtung in der Nacht von Freitag auf Samstag abgeschaltet wird“, gibt Vizebürgermeister Herwig Röttl bekannt. "Den Stadtkern lassen wir aus." Die Aktion sei ein Zeichen gegen Energieverschwendung. Außerdem können damit Kosten gespart werden, argumentiert Röttel. "Denn für die Kosten von nächtlicher Beleuchtung kommen ja die Bürgerinnen und Bürger auf – und wir alle wissen, wie sich der Energiemarkt aktuell entwickelt."

Man rudert allerdings aus Sicherheitsgründen, wie es heißt, zurück. Röttl: "Nicht aus den Augen verlieren darf man jedoch, dass Beleuchtung natürlich bei Geh- und Verkehrswegen auch einen Sicherheitsaspekt hat." Darum wolle man als Kompromiss vor allem die Objektbeleuchtung reduzieren. "So zeigen wir, man kann für die Bürger Energie und Kosten sparen – und das sozusagen im Schlaf“, sagt Röttl. Die Lichtreduktion wird in Außenteilen der Stadt durchgeführt, unter anderem in Glanhofen, St. Ulrich, St. Nikolai, St. Martin und Radweg.