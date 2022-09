Die Ermittlungen der Feldkirchner Exekutive laufen auf Hochtouren. Was bislang bekannt ist: In der Nacht zum 20. September gab es einen Einbruch in eine Apotheke in Feldkirchen. Der bislang unbekannte Täter nahm einen Stein und schlug damit eine Scheibe der Apotheke ein. So gelangte er in den Innenbereich, wo er aus den Registrierkassen mehrere tausend Euro Bargeld erbeutete.