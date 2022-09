Der älteste aktive Pfarrer in der Diözese Gurk, Reinhold Berger, seit fast 50 Jahren Pfarrer von Himmelberg und Provisor von Außerteuchen, feiert am Freitag, dem 23. September, seinen 92. Geburtstag. Dieses persönliche Jubiläum wird Pfarrer Berger in besonderer Weise am Sonntag, dem 25. September, um 10 Uhr im Rahmen der Heiligen Messe in der Pfarrkirche Himmelberg feiern. Die Predigt hält der gebürtige Himmelberger Michael Lercher, Provisor von Pisweg und Wallfahrtsselsorger in Gurk. Nach dem Gottesdienst lädt die Pfarre zum Pfarrfest im Marstadl ein.

Berger, 1930 in Deutsch-Griffen geboren, übte zunächst den Beruf des Telefonentstörers aus. Nach der Matura 1961 an der Arbeitermittelschule in Graz studierte er Theologie an der Diözesanlehranstalt in Klagenfurt. 1965 wurde er in Klagenfurt zum Priester geweiht. Berger war zunächst als Kaplan in Villach-St. Jakob und von 1966 bis 1967 in Steinfeld-Radlach tätig. Anschließend war er bis 1973 Provisor in Kreuth bei Bad Bleiberg.

Seit 1973 wirkt Berger als Pfarrer in Himmelberg und Provisor in Außerteuchen. Außerdem betreute er 1986 sowie von 1988 bis 1993 auch die Pfarren Gnesau und Zedlitzdorf mit. Von 1979 bis 1992 war Berger zudem Dechantstellvertreter des Dekanates Feldkirchen. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Berger 1998 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.