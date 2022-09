Am Montag, den 19. September, startet die nächste Baumaßnahme an der B95 Turracher Straße, bereits im Sommer gab es Sanierungen. „Nun ist der Bereich zwischen Aich und der Feldkirchner Ortseinfahrt an der Reihe. Die B95 ist eine wichtige Pendlerstrecke, daher investieren wir eine weitere knappe Million Euro in den Erhalt und die Modernisierung dieser regionalen Infrastruktur“, erklärt Landesreat und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Die Fahrbahn weist auf einer Länge von knapp zwei Kilometern bereits großflächig Risse, teilweise Schlaglöcher und Spurrinnen auf. Daher wird sie abgefräst. Verbleibende Schäden werden mit sieben Zentimeter starken Plomben ausgebessert, bevor eine neue Deckschicht aufgebracht werden kann. Zeitgleich wird auch die gesamte Entwässerung - Schächte und Querungen - erneuert. "Die Bauarbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, es wird eine halbseitige Sperre geben", heißt es aus dem Büro Gruber.