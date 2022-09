Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Simonhöhe Landesstraße (L 68a) ereignet. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war mit einem Pkw von Gall kommend in Richtung St. Urban unterwegs. In Oberdorf verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf der nassen Fahrbahn in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 77-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen.

Die beiden Fahrzeuge kamen so zum Stillstand, dass weder der 26-Jährige noch der 77-Jährige und seine mitgefahrene Ehefrau aus ihren Fahrzeugen alleine aussteigen konnten. Sie wurden von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen und St. Urban geborgen. Der 26-jährige Lenker sowie die Frau erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 77-jährige Lenker blieb unverletzt. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die FF Feldkirchen und die FF St. Urban standen mit insgesamt 27 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergungen für den gesamten Verkehr gesperrt.