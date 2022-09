Wehrhaft war sie und standhaft – die Burg Glanegg. Oder „Glanekke“, wie sie 1121 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Sehr früh – im 15. Jahrhundert wurde sie mit Feuerwaffen ausgestattet und hatte Ende des 15. Jahrhunderts ihren großen Moment. Raubritter, Plünderer, ja selbst die gefürchteten Türken konnten der „Beherrscherin des Glantals“ nichts anhaben.

Gebaut wurde sie aber als adeliger Wohnsitz, als Zentrum der Gerichtsbarkeit und als Kontrollpunkt für den Durchgang durch das Glantal. Immerhin ist sie nach Hochosterwitz und Landskron die drittgrößte Wehranlage Kärntens. Die Erbauer sind ungewiss, es gab auch viele Besitzerwechsel. Einerseits musste sie wegen hoher Schulden pfandweise weiter gegeben werden, die Adelsfamilie der Ernauer verkauften die Anlage, die sie als Schloss ausgebaut hatten, weil sie als Protestanten ausgewiesen wurden. 1813 wurde sie während des Koalitionskrieges gegen Napoleon nochmals aufgerüstet.

Damals gehörte sie Graf Stampfer, der auch die erste Straße durch das Glantal bauen lies. Noch 1850 war die Burg bewohnt und gut in Schuss. Doch dann wurde sie dem Verfall preisgegeben. Heute befindet sich die Ruine im Besitz der Familie Zwillink. 1996 pachtete der Burgverein die Feste und revitalisierte sie in einem wahren Kraftakt. Heute ist nahezu die gesamte Anlage zugänglich, man fand auch einen Römerstein. Viele öffentliche und private Feiern hauchen der Burg wieder Leben ein, so dass der Burgverein und die umliegenden Dörfer Tauchendorf, Maria Feicht und Glanegg stolz auf „unsere Burg“ einladen.