Am Mittwoch sollte man in Kärnten und Osttirol noch einmal die wärmenden Sonnenstrahlen genießen. Spätestens ab Freitag würde auch der englische Gentleman sein Harris Tweed Sakko aus dem Schrank holen. Das wärmende, meist karierte Wollgewebe wird ab Temperaturen unter 16 Grad empfohlen. "Wir erwarten in den nächsten Tagen einen Temperatursturz von 10 Grad, es wird herbstlich", sagt Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).