Die Autorin Maria Lueder-Scheiber und die ehemalige Amtsleiterin des Arbeitsamtes in Feldkirchen, Erni Hutter, können auf eine besondere Freundschaft zurückblicken. "Seit unserem elften Lebensjahr kennen wir uns schon. Wir haben uns zwar dann im Laufe der Jahre auseinandergelebt, seit 1975 leben wir aber im selben Wohnhaus, Tür an Tür", erklärt Erni Hutter.

Vor kurzem konnten Hutter und auch Lueder-Scheiber jeweils ihren 90. Geburtstag feiern. Beide Feiern wurden beim Kreuzwirt in Feldkirchen abgehalten. "Ich kannte die Eltern des jetzigen Kreuzwirtes, Walter Scheiber, schon lange vor seiner Geburt." Lueder-Scheiber ist die Tante des Gastronomen.

Einzige Frau in dieser Position

Genauso aufregend wie ihre Freundschaft war auch das Berufsleben der beiden Damen. Hutter war 32 Jahre im Arbeitsamt in Feldkirchen tätig. 25 Jahre lang war sie Amtsleiterin, zwölf Jahre davon war sie die einzige Frau in Österreich in dieser Position. "Ich musste damals noch mit der männlichen Bezeichnung 'der Leiter' unterschreiben." Ebenso wurde ihr als erste Feldkirchnerin der Berufstitel "Regierungsrätin" vom Bundespräsidenten verliehen.

Das Schreiben war für Lueder-Scheiber, die beruflich in der Firma "Vademecum" tätig war, immer eine Passion. Neben ihren sechs Büchern, die in Mundart erschienen sind, ist sie auch als "Feldkirchenmaus" bekannt. Als "Feldkirchenmaus" werden aktuelle Themen in der Kirchenzeitung kommentiert oder besinnliche Gedanken geteilt. "Meine Tante hat hier sehr viele Mundartwerke für die Kirchenzeitung vorgefertigt", sagt Walter Scheiber. 1995 veröffentlichte die Mutter zweier Söhne ihr erstes Buch. 2015 folgte ihr letztes und sechstes Werk "Zu guata Letzt".

Emanzipation vorangetrieben

Für die beiden Feldkirchnerinnen war auch die Emanzipation sehr wichtig. "Als Amtsleiterin habe ich auch sehr viele geschiedene Frauen vermittelt. Auch Maria hat viele geschiedene Frauen eingestellt", erklärt Hutter. Lueder-Scheiber hat auch jahrelang im Frauenhaus mitgearbeitet. "Sie hat dort vermittelt und geholfen, wo sie nur konnte", erzählt ihr Neffe.

Beide Frauen hoffen natürlich noch auf viele gemeinsame Jahre. "Wir sind beide schon 90. Sehen uns jeden Tag und ich hoffe, dass wir das noch lange können", betont Hutter.