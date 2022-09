Ein 54-jähriger Salzburger war am Samstagvormittag mit seinem Motorrad auf der Turracher Straße (B 95) von der Passhöhe Turrach talwärts in Richtung Ebene Reichenau unterwegs. Gegen 10.30 Uhr lief plötzlich ein Hirsch über die Straße. Es kam zu einer Frontalkollision mit dem Motorrad. Der Salzburger kam zu Sturz und blieb auf der Straße liegen. Das Motorrad schlitterte über den Straßenrand in eine angrenzende Wiese, der Hirsch verendete.

Nach der Erstversorgung durch nachkommende Verkehrsteilnehmer wurde der schwer verletzte Mann vom Notarztteam des Rettungshubschrauber RK 1 versorgt und in das LKH Villach geflogen.