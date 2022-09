Der Biohof von Familie Pichler liegt in Schwall, einem Ortsteil der Stadtgemeinde Friesach. Seit 1908 ist der Hof in Familienbesitz und schon in den 1950er-Jahren wurde mit der Saatgutvermehrung und dem Anbau von Erdäpfeln begonnen. Berthold Pichler übernahm den Betrieb 2008 von seinen Eltern und führt ihn nun bereits in vierter Generation. Seit der Übernahme hat er den Familienbetrieb weiter ausgebaut, technisch modernisiert und 2015 wurde auf eine biologische Bewirtschaftung umgestellt. Angebaut werden auf rund vier Hektar Fläche bis zu acht verschiedene Sorten Erdäpfel. Am Hof gibt es auch Bio-Gemüse, der Schwerpunkt liegt allerdings auf den Speiseerdäpfeln. Der Anbau wurde von Familie Pichler über Generation hinweg perfektioniert.