Freiheit, Freundschaft, Fahrgefühl – was einen Ritt auf einer Harley Davidson ausmacht ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Seit mehr als 24 Jahren ist der Feldkirchner Willi Knes von diesem speziellen Motorrad begeistert. Schuld daran ist sozusagen die Städtepartnerschaft zwischen Feldkirchen und Ahrensburg. Denn damals war Knes Chef des Tourismus- und Kulturamtes in der Tiebelstadt. 1997 gab es in Feldkirchen bereits ein Harley Treffen – lange vor der ersten großen European Bike Week in Kärnten. "Das haben wir damals mit der Partnerstadt organisiert. Es war ein kleines Minitreffen, aber wohl der Anfang in Kärnten", erinnert er sich mit einem kleinen Schmunzeln.