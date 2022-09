In Feldkirchen sorgt das ehemalige Bürgerspital für Debatten. Hohe Kosten und ein desolater Baubestand stellen die Erhaltung der von örtlichen Vereinen genutzten Unterkunft in Frage. Zurzeit wird das historische Gebäude von den Krippenbaufreunden und vom Jugendzentrum genutzt. Auch für Musikgruppen und als Kunstatelier ist es immer wieder in Verwendung. Zwar ist die Grundbausubstanz noch in Ordnung, aber sämtliche Leitungen für Strom und Wasser sind desolat, Dach, Keller und Fassade sind in schlechtem Zustand, eine Betriebssicherheit kann auf längere Sicht nicht gewährleitet werden.