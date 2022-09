Tiefe Trauer in der Kärntner Feuerwehrfamilie: Wie die Freiwillige Feuerwehr Himmelberg bekanntgegeben hat, ist Josef "Sepp" Flath, Postbediensteter in Ruhe, am 2. September im 53. Lebensjahr plötzlich verstorben. Flath war 35 Jahre lang als freiwilliger Retter bei der FF Himmelberg im Einsatz. "Wir werden Dir immer ein ehrendes Andenken bewahren. Ruhe in Frieden", so die Kameradinnen und Kameraden der Wehr.

Die Verabschiedung von Josef Flath findet am Mittwoch, dem 7. September, um 15 Uhr, mit einer Heiligen Messe in Himmelberg statt. Anschließend wird der Verstorbene am Ortsfriedhof zur letzten Ruhe geleitet. Ein gemeinsames Gebet gibt es am Dienstag, 6. September, um 18 Uhr in der Pfarrkirche Himmelberg.