In den vergangenen Tagen flatterte bei Anrainern und Bipa-Kunden und Kundinnen in Feldkirchen ein Zettel ein: "Wir schließen", war darauf zu lesen. Am Samstag, dem 10. September, ist der letzte Verkaufstag in der Bipa-Filiale der 10.-Oktober-Straße.

"Wir hoffen natürlich, dass Sie uns treu bleiben und schon bald in einer anderen Filiale in der Nähe besuchen", schreibt der Drogeriekonzern weiter. Für eine Stellungnahme war das Geschäft nicht erreichbar.

Der Brief, der in den letzten Tagen die Kunden und Kundinnen erreicht hat © KLZ

Die nächstgelegene Filiale befindet sich zehn Gehminuten entfernt auf der Ossiacher Bundesstraße. Sie wurde erst 2022 neu eröffnet.

Mit der Schließung der Bipa-Filiale zählt die 10.-Oktober-Straße wieder ein Geschäft weniger. Im Jänner wurde bereits der Libro geschlossen. Dort hatte man mit Personalproblemen nach den Ausgangssperren zu kämpfen.