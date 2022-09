"This is a message from the Austrian police departement" – wenn Sie diese englische Roboterstimme am anderen Ende Ihres Handys hören, legen Sie bitte sofort auf! Das empfehlen sowohl die Kärntner Polizei als auch der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) bereits seit einigen Wochen. Nach einer kurzen Pause dürften die Betrüger dahinter jetzt aber wieder am "Abarbeiten" ihrer Telefonlisten sein. Denn die Beschwerden sowohl bei der Exekutive als auch bei der Behörde häufen sich wieder.