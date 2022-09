Am Samstag, dem 3. September, geht es um neun Uhr los, bis 16 Uhr wird gepflückt, und zwar im Hopfengarten des Wimitzbräu bei der Fundervilla in Zensweg. "Egal ob meditatives Pflücken für eine Stunde", wie Wimitzbräu-Chef Josef Habich sagt, oder ob man mehr Zeit investieren kann – "Wir freuen uns über viele fleißige Zupferhände", heißt es seitens der Wimitz Brauerei. "Man kann auch mit den Kindern vorbeikommen", erklärt Habich. "Es ist jedes Jahr so nett", schwärmt Habich vom gemeinsamen Zupfen. Viele Zupfer und Zupferinnen sind schon "Stammgäste" und kommen jedes Jahr wieder. Einen Kübel voll Hopfendolden zu pflücken, dafür braucht man rund 20 Minuten, dafür gibt es eine einfache Erntejause. Auf die ganz Fleißigen des Tages wartet eine spezielle Überraschung.

Ab einem voll gepflückten Kübel gibt es eine Erntejause © Kk/WIMITZBRÄU

Hopfenzupfen 2020

"Der Hopfen steht heuer in Menge und Qualität so gut da wie noch nie", freut sich Habich. "Für den Hopfen war die Witterung heuer perfekt. Wir hatten zwar Trockenheit, aber davor waren gute Bedingungen. Wir haben keinen Hagel abgekriegt und auch keine Sturmschäden." Wenn die Erntehelfer am Samstag ihre Arbeit getan haben, dann werden rund 400 Kilogramm Hopfendolden unter Dach und Fach sein. Habich: "Das reicht für 30.000 bis 40.000 Liter Bier."

In der Wimitz werden die Hopfendolden für bessere Qualität händisch geerntet © WIMITZ BRÄU/KK

Im Hopfengarten stehen vier je 250 Meter lange Zeilen Hopfenpflanzen. Weil die Wimitz Brauerei naturbelassen arbeitet, wird keine Erntemaschine verwendet, denn diese tut der Hopfenpflanze nicht gut. "Und deswegen ist die Ernte bei uns eine Riesenarbeit", erklärt Habich. Das Resultat ist besonders guter Hopfen. "Und der Hopfen ist ja ein ganz entscheidender Geschmacksträger für jene Biere, in denen er verwendet wird", erklärt Habich. "Zunehmend kommt er auch immer mehr ins Märzen."