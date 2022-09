Sie sind Schauspieler und Theaterspieler. Wie sind Sie zum Theaterspielen gekommen?

Alexander Donesch: Das waren verschiedene Stationen, die zur Entscheidung führten. Angefangen mit einem Schulspiel in der Volksschule und Tanzunterricht bei Ulrike Adler-Wiegele. Aber die Überlegung Schauspiel zum Beruf zu machen, kam wirklich erst im Laufe der Oberstufe am BRG Feldkirchen. Dort hatten wir mit Frau Professor Wiener eine engagierte Lehrerin, die als Leiterin des Schulchores, Schülerinnen und Schüler auf die Bühne brachte. Neben meinem Zivildienst studierte ich an der Musicalschule "Sing and Dance". Dann wagte ich die Aufnahmsprüfung an der Uni für Musik und darstellende Kunst in Wien. Meine Eltern waren einverstanden und haben mich bei der Entscheidung unterstützt und so begann mein dreijähriges Studium.