Am 12. September ist es für rund 6000 Mädchen und Buben aus ganz Kärnten so weit: Sie besuchen zum ersten Mal die Schule. Ein neuer Lebensabschnitt mit spannenden Erfahrungen und Eindrücken beginnt. In den nächsten Monaten lernen die Kleinen nicht nur schreiben, lesen und rechnen, sondern schließen auch neue Freundschaften.

Eine der Kärntner Taferlklasslerinnen ist Janja Rössler aus Glanegg. Sie wird in die Trinity Privatschule Lind/Karnburg-Maria Saal gehen. Der Kindergarten "MIKIWA" in Feldkirchen wird ihr schon ein bisschen abgehen, aber sie freut sich schon, lesen und rechnen zu lernen.

Auch weil ihre beste Freundin "Charlotte" mit ihr in der gleichen Schule anfängt!

Wer sind die anderen Kärntner Schulanfänger und Schulanfängerinnen? Die Kleine Zeitung möchte möglichst viele von ihnen vorstellen. Unter dem Titel "Unsere Taferlklassler" können ab sofort bis 25. September Fotos von den Erstklasslerinnen und Erstklassler hochgeladen werden – am besten mit Schultüte oder Schultasche, es geht aber auch ohne.

Natürlich gibt es auch was zu gewinnen:

Alle Teilnehmenden werden online auf unserer Homepage präsentiert. Und es gibt auch etwas zu gewinnen: Nach Ablauf der Aktion wählen wir per Zufallsgenerator acht Schulanfängerinnen oder Schulanfänger aus, denen wir jeweils eine Winter Kärnten Card für die ganze Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder) schenken. Mit der Winter Kärnten Card können zahlreiche Ausflugsziele, Thermen, Bäder und Bergbahnen genutzt werden (alle Infos dazu finden Sie unter kaerntencard.at/winter).

Um bei der Aktion mitzumachen, ist Folgendes zu tun: Einfach ein Foto des Kindes (kein Porträtfoto!) in guter Qualität (JPG, mindestens 200 KB) mittels Online-Formular hochladen. Außerdem brauchen wir den Vor- und Nachnamen des Kindes, die Adresse und Telefonnummer der Eltern sowie Namen und Ort der Schule angeben.

Bitte beachten: Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich online. Dabei erklären sich der Einsender des Fotos, der Fotograf und die fotografierte Person mit der unentgeltlichen Veröffentlichung der Fotos in der Kleinen Zeitung (online wie print) einverstanden.

Die Kleine Zeitung wünscht allen Taferlklasslern viel Freude beim Schulstart im September.