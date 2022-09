Was genau am 26. Mai im Tiebelpark in Feldkirchen passiert ist, das bleibt wohl ein Mysterium. Richterin Sabine Götz gab sich Donnerstagvormittag aber alle Mühe, zumindest einen Teil der Wahrheit ans Licht zu bringen. Wahr ist auf jeden Fall, dass ihr und den Schöffen auf den Anklagestühlen zwei Männer (28, 33) gegenüber saßen, die gemeinsam bereits 19 Vorstrafen auf dem Kerbholz haben. Gewalt, Drogen, Waffen – das volle Programm.