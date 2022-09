In Mittelkärnten am Markt

Sie sind mit Leib und Seele Landwirte

Am Hof de Familie Tschischej wird die Landwirtschaft so naturnah wie möglich gestaltet. Der Familienbetrieb ist Mitglied beim Genussland Kärnten, bei Gutes vom Bauernhof und dem Marktplatz Mittelkärnten, die Qualität der Produkte wird also regelmäßig kontrolliert.