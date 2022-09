Endlich war in der Feldkirchner Nachtszene wieder was los: Vergangenen Samstag ging das erste "City Clubbing" im Stadtsaal über die Bühne. Zwei DJs sorgten bis 2 Uhr bei freiem Eintritt ab 16 Jahren für Stimmung. Die Veranstalter rechneten mit 200 bis 300 Besuchern, schlussendlich wurden über 450 Eintrittsbändchen ausgegeben. Initiator und Mitveranstalter war Gemeinderat Simon Niederbichler (ÖVP). Weil es in den letzten Jahren immer wieder zu Schließungen von Nachtlokalen in Feldkirchen kam, organisierte er gemeinsam mit MF Marketing diese Veranstaltung, um der Jugend wieder etwas bieten zu können. Dabei kamen resort- und parteiübergreifend um die 1000 Euro von den Feldkirchner Stadträten. Es wird aber nicht das letzte Clubbing gewesen sein: "Durch den doch überraschend großen Erfolg planen wir alle drei Monate ein Clubbing. Das nächste soll schon um die Weihnachtszeit sein", sagt Niederbichler. Die Mehrkosten sollen in Zukunft aber von Sponsoren getragen werden und nicht mehr von der Gemeinde.