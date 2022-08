Ein Verkehrsunfall hat sich Montagnachmittag auf der Ossiacher Bundesstraße (B 94) in Steindorf am Ossiacher See ereignet. Es war gegen 16.45 Uhr, als ein Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit einem Klein-Lkw eines Unternehmens von Villach in Richtung Feldkirchen unterwegs war, und aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von einer Feldkirchnerin gelenkt wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 49-Jährigen auf die Böschung geschleudert. Der Klein-Lkw des 33-Jährigen kam rund 100 Meter nach der Kollision auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt; er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mann musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Straße gesperrt

Die 49-jährige Frau konnte ihr Fahrzeug laut Polizei selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt im LKH Villach ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ossiacher Bundesstraße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für insgesamt eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. An den Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen waren die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Steindorf und Tiffen beteiligt.