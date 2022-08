Vor dem Kochen oder Trinken das Wasser aus der Leitung drei Minuten bei Siedetemperatur abkochen - Dieses Prozedere mussten Bewohnerinnen und Bewohner in St.Urban in folgenden Ortsteilen in den letzten Wochen anwenden: Bach, Bach-West, Agsdorf, Agsdorf-Gegend, Rottendorf, Stattenberg, St. Urban, Oberdorf, Zwattendorf, Tumpf, Rogg, Kleingradenegg und Hafenberg. Wöchentlich durchgeführte Wasserbeprobungen brachten mehrmals keine zufriedenstellenden Ergebnisse, das Wasser war mikrobiologisch verunreinigt. Damit war es zwar als Brauchwasser zu verwenden, aber nicht als Trinkwasser. Deshalb mussten die Bürgerinnen und Bürger das Wasser abkochen. Davor hatte man mit einem völlig entleerten Hochbehälter zu kämpfen, Teile der Bevölkerung hatten überhaupt kein Wasser, die Gemeinde stellte öffentliche Duschen und WCs zur Verfügung, gratis Trinkwasser bekam man über den örtlichen Sparmarkt.