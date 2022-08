In der Nacht auf Sonntag, kurz vor 2 Uhr in der Früh eskalierte ein Streit bei einem Fest in der Gemeinde Feldkirchen. Dabei wurde ein 30-jähriger Feldkirchner von einem bisher unbekannten Täter nach einer verbalen Auseinandersetzung durch einen Schlag von hinten zu Boden gestoßen und dabei unbestimmten Grades verletzt. Schon zuvor dürfte der unbekannte Täter den 30-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.