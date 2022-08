Ein heftiges Unwetter mit Sturmböen und Starkregen fegte Samstagnachmittag über Kärnten. Laut Landesalarm und Warnzentrale (LAWZ) hat die erste Front vor allem Klagenfurt erwischt. Die Berufsfeuerwehr musste zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und Schäden an Hausdächern in der Landeshauptstadt ausrücken. Insgesamt gingen zwölf Einsatzalarmierungen bei der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt ein. In der Lastenstraße wurde die Unterführung geflutet. Zahlreiche Bäume wurden im Bereich der Innenstadt entwurzelt oder stürzten um. Laut ersten Informationen dürften aber keine Personen verletzt worden sein, es entstand aber erheblicher Sachschaden in unbekannte Höhe.

Herabstürzende Dachteile

Von einem Gebäude am Domplatz fielen große Dachteile aus Metall auf die Karfreitstraße. Eines der Teile durchbohrte die Frontscheibe eines parkenden Pkw. Laut Polizei ist dabei auch ein zweites dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Ein Video in sozialen Medien zeigt die Wucht und Gefährlichkeit der umherfliegenden Teile.

Video auf klagenfurt_elite zeigt herabstürzende Dachteile, die sich in Auto bohren:

Derzeit sind die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwilligen Feuerwehren Hauptwache und Viktring/Stein immer noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt und es langen immer wieder neue Alarmierungen in der Leitzentrale ein.

Am Nachmittag befanden sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) auch große Gewitterzellen über Wolfsberg und Spittal an der Drau, wo zeitweise die Gewitterwarnung orange leuchtete. Laut LAWZ musste aber vorerst weder in Oberkärnten noch im Lavanttal die Feuerwehr zu Unwettereinsätzen ausrücken.

Laut Zamg ist noch bis Sonntagmorgen in ganz Kärnten mit Starkregen, Hagel und Gewittern zu rechnen.