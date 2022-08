"Wir sind alle fix und fertig", sagt Doris Sumann, Jägerin und Landwirtin aus Sirnitz. Am Donnerstagabend wurde nämlich der Mufflon Moritz von einem Jäger erlegt. Hinter dem "Haustier" steckt eine ganz besondere Geschichte: Im Vorjahr dürfte die Mutter des Jungtieres von einem Wolf gerissen worden sein. Daraufhin schloss sich Moritz, wie er genannt wurde, auf der Hochrindl der Kuhherde der Familie Sumann an - und ging bei Almabtrieb im Herbst mit den Rindern ins Tal. Seitdem lebte Moritz am Hof in Sirnitz. "Er war mit drei Kühen und drei Kälbern auf der Weide. Wir haben fast jeden Tag nach ihm und den Kühen geschaut", sagt Sumann.