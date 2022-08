Wenn viele einen Urlaub in ihrem Ferienhaus verbringen, wird damit oft eine Almhütte, ein Haus am See oder auch eine Finca im Ausland gemeint. Wenn der gebürtige Feldkirchner Thomas Tschinder und seine Verlobte Daniela Scheer vom Urlaub in "ihrem Ferienhaus" sprechen, meinen sie damit einen über 200 Jahre alten umdisponierten Troadkåstn – ein Troadkåstn ist ein gezimmerter oder gemauerter Getreidekasten. Es ist ein mehrgeschoßiges kleines Bauwerk, das zur Aufbewahrung bäuerlicher Lebensmittelvorräte diente. "Ich lebe in Graz und wollte zur Erholung ein kleines extravagantes und besonderes Ferienhaus in der Nähe meines Elternhauses in Feldkirchen. Vor ein paar Jahren habe ich dieses 1700 Quadratmeter großes Grundstück gekauft und habe angefangen, hier mein Freizeitareal auszubauen", erklärt Tschinder.