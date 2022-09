Am 12. September ist es für Tausende Buben und Mädchen aus Kärnten so weit: Sie besuchen zum ersten Mal die Schule. Ein neuer Lebensabschnitt mit spannenden Erfahrungen und Eindrücken beginnt: In den nächsten Monaten lernen die Kleinen nicht nur schreiben, lesen und rechnen, sondern schließen auch neue Freundschaften.