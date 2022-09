Probleme in der Oberstufe

Kurz vor Nachzipf: Nachhilfe in Mathematik boomt

Vor dem Schulstart am 12. September müssen noch 2098 Nachprüfungen geschafft werden. Viele von den Nachzipf-Kandidaten nehmen deshalb Nachhilfe in Anspruch. In den Instituten sucht man dringend Unterrichtende.