Politiker in die Wüste? Was dann!? – ist wohl einer der skurrilsten und gleichzeitig interessantesten Kurse, die die VHS Mittelkärnten in nächster Zeit anbieten. Die VHS Feldkirchen hat im vergangenen Jahr 111 und die VHS St. Veit 66 Kurse angeboten – sie alle waren gut besucht. "Dabei gibt es aber signifikante Unterschiede: In St. Veit werden mehr Onlinekurse gebucht, in Feldkirchen nehmen mehr Frauen an den Kursen teil", hat Koordinatorin Martina Mittweg beobachtet. Über sieben Kategorien hat man wieder ein buntes Programm zusammengestellt. "Man muss sagen, dass wir über das Jahr auch sehr flexibel geworden sind. Neue Kurse kommen immer wieder hinzu – alle aktuellen Änderungen sind in unserem Onlineprogramm sofort abrufbar", sagt Mittweg.

"Wir sehen unsere öffentliche Verantwortung", betont die Geschäftsführerin der Kärntner Volkshochschulen, Beate Gfrerer. Deshalb werde auch nach den zwei – herausfordernden – Coronajahren an Online-Angebot und Präsenzunterricht in Kleingruppen und großen Räumen festgehalten. "Der Run auf unsere Präsenzangebote ist seit Anfang des Jahres aber enorm", stellt sie fest. Sieben große Themenbereiche gibt es Natur und Umwelt, Kreativität, Gesundheit und Fitness, IT und Kommunikation sowie das Grundbildungsangebot, das auch bis zur Reifeprüfung (teilweise im Online-Angebot) Weiterbildung ermöglicht. "Die Anrechnung des AK-Bildungsgutscheines wurde vereinfacht. Außerdem gibt es einen neuen Weiterbildungszuschuss für Senioren und Seniorinnen", sagt Gfrerer. Auch über weitere Fördermöglichkeiten im Bildungsbereich kann man sich bei der VHS informieren.

#webfit für 60+

Besonderen Zuspruch findet das Bildungsangebot "#webfit" für ältere Menschen in Kooperation mit dem Land Kärnten und dem Verein fit4internet. "Smartphone, Laptop, Internet – alles für die Generation 60+ steht da im Vordergrund", sagt Gferer. Neu ist die Kooperation mit der CMA Knappenberg und der für Kursteilnehmer vergünstigten Übernachtungsmöglichkeit im Jufa Hotel Knappenberg. Hier gibt es zum Beispiel ein Paarwochenende: gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg, eine Familientag für Erwachsene und Kinder, Gedächtnistraining für Menschen mit Demenz oder den Workshop "Spür die Angst & tu es trotzdem – Wie Bewegung hilft mutig zu sein".

"Wir haben wirklich für jeden etwas dabei", freuen sich Gfrerer und Mittweg. Von "Nervenstarker Keksgenuss mit Dinkel", Yoga am See, Bewährte Hausmittel oder Baumschnittkurse oder klassische oder ungewöhnliche Sprachkurse – Männer, Frauen, Jung oder Alt für jeden lässt sich etwas finden. Das gesamte Programm, aber auch die "Info-Folder" mit ausgewählten Neuheiten lassen sich online auf der Homepage der VHS finden. Besonders hervorzuheben ist der Mundharmonika-Kurs mit Manfred Schusser, der schon mit Simply Guitar in den vergangenen Jahren Freude an der Musik vermittelt hat. "Die Mundharmonika ist auch ein Gesundheitsinstrument, sie stärkt die Lunge", ist der Trainer überzeugt.

Aufruf

Geplant ist ein Repair-Café für Feldkirchen. Dafür werden noch technisch versierte Handwerkerinnen, Elektriker, Tischlerinnen ect. gesucht, die Zeit und Lust haben ehrenamtlich kaputten Gegenständen wieder im Sinne der Nachhaltigkeit Leben einzuhauchen. "Wir sind auch immer auf der Suche nach Trainierinnen aus der Region, wir haben soviel Potenzial und freuen uns über Ideen", sagt Mittweg. Interessierte können sich bei ihr melden m.mittweg@vhsktn.at.